Dury in Marbella te gast bij Hazard: "Ik heb nog een type als jij nodig, Thorgan"

Het hotel van Zulte Waregem mag gezien worden, maar dat van 'Gladbach' straalt nog wat meer klasse uit. De 'Fohlen 11' hebben het in navolging van Inter Milan vorige week en voor Dynamo Kiev volgende week zelfs helemaal alleen ter beschikking. In de buurt van het zwembad, van waar je een schitterend zicht hebt op de omgeving, vindt de officiële reünie tussen Francky Dury en Thorgan Hazard plaats.

De camera's van beide clubwebsites zijn nog niet helemaal aangezet of Dury en zijn vroegere poulain vliegen elkaar amicaal in de armen. Wat volgt is een geanimeerd gesprek tussen Hazard en zijn vroegere leermeester. "Francky had ongelooflijk veel vertrouwen in mij", vertelt Hazard. "Hoewel ik niet elke match top top was, stond ik de volgende gewoon weer aan de aftrap. Op training riep hij soms op mij, maar ik vind dat normaal als je niet brengt wat de trainer van je verlangt. En hij had recht van spreken. Francky heeft mijn internationale carrière gelanceerd. Donc, merci beaucoup!"

Top op topmomenten

Dury: "Na een moeilijke week of wedstrijd opnieuw de rug rechten, dat kunnen alleen de groten. Die zijn top op topmomenten. Ik herinner me de Europese terugwedstrijd in Apoel Nicosia, waar kwalificatie voor de groepsfase in de Europa League op het spel stond. We kregen het daar het laatste halfuur zo kwaad dat ik er niks anders op vond dan Thorgan in de spits te posteren. Fysiek was hij zo sterk dat hij achter alles liep wat bewoog. Die extra kwaliteit bracht hij op bepalende momenten."

Maar het respect is nog altijd wederzijds. Hazard belde zelf naar Dury om in Marbella een oefenwedstrijd met Borussia Mönchengladbach tegen Zulte Waregem te regelen. "Ik wimpelde zijn voorstel eerst af", aldus de oefenmeester van Essevee, "omdat het een partij middenin de stage betrof en ik daar geen voorstander van ben. Stel je maar eens voor dat er zich een aantal spelers blesseert, wat dan met het vervolg van het oefenkamp? Maar omdat het Thorgan was die me belde en omdat we nog nooit tegen een Duitse topclub speelden heb ik een uitzondering gemaakt." Het blijft wel afwachten hoelang de broer van Eden in het Marbella Foot Center tussen de lijnen komt, want hij kampt met de naweeën van een enkelblessure. "Hopelijk gunt onze coach me de nodige minuten."

Hazard blijft ex-club volgen

Als hij zelf 'Gladbach' niet aan doelpunten of assists aan het helpen is, volgt Thorgan Hazard de wedstrijden van Zulte Waregem op televisie of via een app op zijn smartphone. Soms gaat hij zijn collega's van weleer ook live aanmoedigen. "Zoals in Genk, want ik woon daar niet zo gek ver vandaan."

Dury: "Thorgan, we hebben een heel evenwichtige ploeg, maar een type als jij hebben we dit seizoen nog tekort. Iemand die met een dodelijk schot in de grote rechthoek of een belangrijke assist de wedstrijd kan openbreken. Onur Kaya heeft wel een beslissende pass in de voeten, maar jij voegt daar nog een versnelling in balbezit aan toe, voor mij het belangrijkste wapen in het moderne voetbal. Hazard: "Komaan hé, coach, jullie staan derde met 40 punten. Ik denk dat ik alleen maar de balans zou verstoren." (lacht uitbundig)

Carrière afsluiten in Waregem?

Hazard, nu helemaal op dreef: "Wel, misschien sluit ik over pakweg tien jaar mijn voetbalcarrière bij Zulte Waregem af. Waarom niet?"

Dury: "Dan zal ik niet meer op het trainingsveld staan hoor, Thorgan." (lacht)

En, ter afronding van het gesprek, laat Hazard nog eens zijn licht schijnen over de Gouden Schoen. "Zulte Waregem heeft twee, drie spelers die goed kunnen scoren, maar om hem te winnen ben je in grote mate afhankelijk van de resultaten als ploeg. Het zou mooi zijn mocht Francky nog eens 'Coach van het jaar' worden, zoals hij ook presteerde toen ik de Gouden Schoen won." Staat genoteerd.

Het oefenduel tussen Zulte Waregem en Borussia Mönchengladbach vindt dinsdag om 17 uur plaats en wordt live gestreamd op fohlen.tv.

(Foto's TVW)