Doelpunt van het Jaar is er eentje... tégen Club Brugge

De middenvelder knalde het leer in Play-off I tegen de Bruggelingen met rechts onhoudbaar voorbij doelman Ludovic Butelle. Ndidi kwam de prijs woensdagavond niet afhalen, de Nigeriaan verkaste tijdens de wintermercato naar Leicester City.

De nummers twee en drie waren wel doelpunten vóór Club:

1. Wilfred Ndidi (Racing Genk) 2.385 stemmen

2. José Izquierdo (Club Brugge) 1.816

3. Ricardo van Rhijn (Club Brugge) 892

Later op de avond worden in de AED Studio's nog tal van prijzen uitgereikt. Omstreeks 22u20 is bekend wie voormalig Gentenaar Sven Kums opvolgt als Gouden Schoen. Met José Izquierdo en Ruud Vormer komen de topfavorieten deze keer uit Brugge, al is ook de Anderlechtse doelpuntenmachine Lukasz Teodorczyk na een waanzinnige heenronde dit seizoen zeker niet kansloos. Even voordien wordt er voor een primeur gezorgd met de uitreiking van de eerste Gouden Schoen bij de vrouwen.

(BELGA)