Club-coach Ivan Leko blijft geloven in goede afloop

Pas na vijftien minuten was Vossen een eerste keer gevaarlijk voor de thuisploeg en daarna kwam blauw-zwart ietwat beter in de match. Maar ook na de uitsluiting van Livaja in de 58e minuut slaagde Club er niet in te scoren en dus wacht er komende week een lastige verplaatsing naar Griekenland.

Club Brugge-coach Ivan Leko blijft echter geloven in een goede afloop en dus ook in de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. "AEK Athene zal in eigen huis meer risico moeten nemen en aanvallender voor de dag willen komen. Daarvan moeten wij gebruik maken. Ik denk niet dat ik mijn spelers extra zal moeten motiveren voor komende donderdag. Ik blijf tweehonderd procent geloven in mijn spelersgroep en in een goede afloop voor Club Brugge", vertelde Leko.

"AEK Athene heeft me op geen enkel moment verrast. Wij zijn ook op geen enkel moment weggespeeld en ze hadden hun spelsysteem zelfs aan het onze aangepast. Enkel in het eerste kwartier hadden zij de bovenhand met enkele scoringskansen tot gevolg. Daarna kregen we grip op de match en kwamen wij er beter uit, zonder echt open kansen te creëren. We misten vanavond een echt killersinstinct in de zestien meter, want anders was deze match nooit op 0-0 geëindigd", aldus Leko.

"We waren misschien iets te zenuwachtig omdat de belangen ook zo groot waren. Dan is het niet altijd gemakkelijk om de focus te houden en vol geconcentreerd te spelen, waardoor de balcirculatie niet altijd goed is. Het is nu aan ons om een goede analyse te maken voor wat ons te wachten staat in Athene. Ik ben matig tevreden over deze prestatie. We waren niet scherp genoeg, zeker niet de eerste vijftien minuten. In het slot drukten wij enorm hard op de helft van onze tegenstander, maar zonder resultaat."