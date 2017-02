Club Brugge wordt genekt door ex-speler Tom De Sutter

Na het feestje van woensdagavond op het gala van de Gouden Schoen werd Club Brugge zondagavond opnieuw geconfronteerd met de realiteit, een verplaatsing nar Lokeren. Blauw-zwart wist dat het voor een lastige opdracht stond, want de Waaslanders hadden in hun laatste drie thuiswedstrijden telkens 0-0 gelijk gespeeld. Bij Club voerde Preud'homme één wijziging door in vergelijking met vorige week tegen Charleroi. Cools keerde terug uit schorsing en nam de plaats in van Palacios. Bij Lokeren voerde trainer Runar Krinstinsson een last minutewijziging door. Hupperts, die aanvankelijk in de basisopstelling stond, werd vervangen door Miric. De Sutter keerde terug in de ploeg ten nadele van Martin.

Uitgerekend De Sutter

De eerste kansen waren voor de bezoekers, maar zowel Vossen als Vormer vonden allebei tot tweemaal toe doelman Copa op hun weg. Net voor het half uur was de eerste voldragen aanval van de thuisploeg wel meteen raak. Ex-Clubspeler De Sutter won het duel van Cools en kopte nadien de voorzet van De Ridder tegen de touwen. De landskampioen reageerde bijna meteen, maar Copa werd deze keer geholpen door de paal op een puntertje van Vossen. Vervolgens kreeg Vanaken nog twee mogelijkheden, maar opnieuw lag Copa in de weg. Op slag van rust liet Miric nog een reuzenkans op de 2-0 onbenut. De Serviër kon alleen op Butelle afgaan, maar Engels was goed gevolgd en vermeed een tweede tegentreffer.

Tweede nederlaag in 2017

Na de rust kregen de Bruggelingen veel minder kansen om te scoren. Club probeerde wel druk te ontwikkelen, maar in de zone van de waarheid liep het al te vaak mis. Preud'homme probeerde het tij nog te doen keren door Wesley en Rotariu in de strijd te gooien, maar ook zij konden niet meer voor de ommekeer zorgen. In blessuretijd had Copa nog een knappe redding in huis op een poging van Vossen. Blauw-zwart lijdt zo zijn tweede nederlaag in twee weken en krijgt op de eerste plaats het gezelschap van aartsrivaal Anderlecht, al heeft Club wel nog één wedstrijd meer gewonnen. Vrijdagavond volgt al een nieuwe verplaatsing, naar Westerlo deze keer. Voor Lokeren, dat nu zo goed als gered is, volgt volgende week een trip naar KV Mechelen.

Doelpunt: 27' De Sutter (1-0).

Sporting Lokeren: Copa, Galitsios, Maric, Ninac, Ticinovic, Persoons, Terki, Miric, De Ridder (91' Rassoul), Straetman (59' Bolbat), De Sutter (84' Martin).

Club Brugge: Butelle, Cools (68' Cools), Denswil, Engels, De Bock, Simons, Vormer, Vanaken, Refaelov (68' Rotariu), Vossen, Izquierdo.

Gele kaarten: 75' De Ridder, 75' Persoons, 87' Izquierdo.

Scheidsrechter: Erik Lambrechts.