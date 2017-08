Decarli startte zijn profloopbaan in 2010 bij Locarno en speelde daarna in de eigen competitie ook nog voor Chiasso (2012-2013). Vervolgens verdedigde hij in Italië de kleuren van Livorno (2013-2014), dat hem in de tweede seizoenshelft aan tweedeklasser Avelino uitleende. In juli 2014 verkaste hij naar Braunschweig. Daar kwam hij deze zomer om disciplinaire redenen in de B-kern terecht.

