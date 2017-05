Club Brugge verlengt contract van Ahmed Touba

De linksvoetige verdediger van Algerijnse origine speelt sinds 2015 voor Club Brugge. Hij debuteerde in het eerste elftal tijdens play-off 1 in de partij tegen zijn ex-club Zulte Waregem. Michel Preud'homme zette hem drie keer in de basis en liet hem ook twee keer invallen.

"Uiteraard ben ik zeer tevreden", zegt Touba, vijfvoudig international bij de Belgische U19. "Het is een beloning voor mijn harde werk en een teken van vertrouwen vanuit de Club. Voor volgend seizoen ga ik er alles aan doen om me te tonen aan de coach en mijn kansen te grijpen."

(BELGA)