Club Brugge treft AEK Athene in laatste voorronde Europa League

Na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League moet Club Brugge nu nog één ronde doorspartelen om in de groepsfase van de Europa League te geraken. Als reeksgenoot genoot blauw-zwart van een beschermde status, waardoor - op papier - echte topploegen vermeden worden. Vrijdagmiddag werd al een voorloting gehouden, waarna er nog vijf mogelijke tegenstanders voor de Bruggeling overbleven: het Portugese Maritimo Funchal, het Servische Rode Ster Belgrado, het Griekse AEK Athene, het Kroatische Osijek en het Macedonische Skhendija.

Om 13 uur volgde de eigenlijke loting en daar kwam uiteindelijk AEK Athene uit de trommel. Athene is het nummer vier uit Griekenland en telt met Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) een halve landgenoot in zijn selectie. Ook Astrit Ajdarevic (ex-Standard) staat er op de loonlijst. De Grieken werden in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door CSKA Moskou.Athene was jaren een vaste waarde in Europa, maar de laatste jaren doet de ploeg uit de Griekse hoofdstad het veel minder op het Europese toneel. Het is al van het seizoen 2011-2012 geleden dat Athene doorstootte tot in de groepsfase van de Europa League. Toen zat het nog in de groep van RSC Anderlecht, dat twee keer van de Grieken won. Vorig seizoen werd AEK nog in de derde voorronde uitgeschakeld door het Franse AS Saint-Etienne.

Club Brugge zal het op donderdag 17 augustus eerst thuis opnemen tegen Athene. Een week later - op donderdag 24 augustus - trekt het naar Griekenland voor de terugmatch.

Club Brugge was, na de uitschakeling van KV Oostende en AA Gent, de enige Belgische club die in de trommel ging. Zulte Waregem is als bekerwinnaar al zeker van een plaatsje in de groepsfase van de Europa League. Het Turkse Basaksehir, dat woensdagavond Club uitschakelde in de derde voorronde van de Champions League, mag het in de play-offronde opnemen tegen het Spaanse Sevilla.

(KPL/SB)