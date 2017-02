Club Brugge stuurt Zulte Waregem met forfaitcijfers terug naar huis

De 28ste speeldag in de Jupiler Pro League opende vrijdagavond met een West-Vlaamse derby tussen Club Brugge en Zulte Waregem, twee ploegen die ook al (zo goed als) zeker zijn van een plaatsje in play-off 1. Beide trainers voerden twee wijzigingen door aan hun ploeg in vergelijking met vorige week. Bij Club kwamen Refaelov en De Bock opnieuw in de ploeg ten nadele van Cools en Rotariu. Vormer speelde zowaar als rechtsachter. Bij de bezoekers ontbrak de geblesseerde Lepoint en zat Baudry op de bank. In hun plaats kwamen Severin en Gueye aan de aftrap. Clubhuurling Coopman, waar vooraf nogal wat commotie rond ontstaan was, was de voorbije dagen ziek en begon op de bank.

Wervelende eerste helft

Club Brugge wervelde door de eerste helft. Al na vier minuten kopte de mee opgerukte Vormer een voorzet van De Bock in de verste hoek binnen. Zeven minuten later was Izquierdo al dicht bij de 2-0, maar doelman Bossut duwde de bal nog tegen de lat. Ook Vossen liet nog een reuzenkans liggen, maar net voor het halfuur werd het dan toch 2-0. Een hoekschop bleef hangen en Engels kon er zijn voet tegen zetten. Drie minuten later was de match helemaal beslist, toen Izquierdo oog in oog met Bossut niet miste en zo zijn eerste doelpunt als Gouden Schoen kon scoren. En die eerste helft eindigde uiteindelijk zoals hij begon, met een doelpunt van Vormer op een voorzet van De Bock waar Bossut zich helemaal op miskeek. Zulte Waregem kon in die eerste 45 minuten Butelle geen enkele keer echt bedreigen.

Vijftiende van Vossen

De tweede helft bracht minder spektakel. Voor Club Brugge hoefde het allemaal niet meer, terwijl Zulte Waregem geen antwoord meer in huis had. Het eerste schot van de bezoekers tussen de palen kwam er pas op het uur, maar Kaya trapte recht in de handen van Butelle. Even later zorgde een blessure bij Refaelov wel voor een domper op de Brugse feestvreugde. De Israëliër moest vervangen worden door Diaby, die nauwelijks enkele minuten later oog in oog met Bossut kwam te staan, maar miste. In de herneming werd de Malinees wel onderuit gehaald door de Waregemse doelman en scheidsrechter Delferière wees naar de stip. Vossen miste niet vanop elf meter en scoorde zijn vijftiende van het seizoen. De Brugse topschutter nadert zo opnieuw een klein beetje op Teodorczyk.

Opnieuw 5-0

Net als in de vorige onderlinge confrontatie tussen beide ploegen in het Jan Breydelstadion - in de play-offs van vorig seizoen - winnen de Bruggelingen dus met 5-0 van Essevee. Club loopt zo opnieuw drie punten uit op concurrent Anderlecht, dat zondagavond nog Racing Genk ontvangt. Zulte Waregem blijft ook na deze speeldag sowieso derde, maar KV Oostende kan morgenavond wel tot op twee punten naderen. Blauw-zwart krijgt nu een week de tijd om zich voor te bereiden op de trip naar Racing Genk, voor de Waregemnaars staat volgende week een thuismatch tegen staartploeg Westerlo op het programma.

Doelpunten: 4' Vormer (1-0), 28' Engels (2-0), 31' Izquierdo (3-0), 41' Vormer (4-0), 70' Vossen (penalty, 5-0).

Club Brugge: Butelle, De Bock, Engels, Denswil, Vormer, Simons, Claudemir, Vanaken, Izquierdo (66' Diaby), Vossen (76' Rotariu), Refaelov (66' Immers).

Zulte Waregem: Bossut, Dalsgaard, Marrone, Severin, Madu, Meïté, Lerager, Kaya (87' Naessens), Cordaro (54' Ankersen), Leye, Gueye (63' Muhren).

Gele kaart: Lerager.

Scheidsrechter: Gumienny.