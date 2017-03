Club Brugge raakt niet voorbij Sint-Truiden en begint met achterstand aan de play-offs

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie ontving Club Brugge zondagnamiddag Sint-Truiden, dat niets meer te winnen of te verliezen had. Bij de thuisploeg ontbrak de geschorste van Rhijn, waardoor Vormer opnieuw op rechts terechtkwam. Claudemir kreeg daardoor opnieuw een plaatsje op het middenveld. Voorin was Rotariu de vervanger van de geblesseerde Izquierdo. Bij STVV mochten de drie Clubhuurlingen - Bruzzese, Mechele en Bolingoli - niet meespelen tegen hun werkgever en ook Vetokele was door een blessure niet bij. Zo kwamen Djene, Peeters en Cuevas in de ploeg. De Kanaries konden nog nooit winnen in Brugge, maar coach en ex-Clubspeler Leko wou daar graag verandering in brengen.

Bal over de lijn?

In een weinig aantrekkelijke eerste helft kreeg Refaelov na een kwartier de eerste echte mogelijkheid, maar het schot van de Israëliër ging voorlangs. Tien minuten later schilderde Vormer een vrije trap op het hoofd van Denswil, maar de kopbal van de Nederlander ging net over. Na 37 minuten werd het Jan Breydelstadion met verstomming geslagen. De Petter verlengde een vrije trap met het hoofd, Butelle leek de bal voor de lijn te pakken, maar de lijnrechter zag de bal over de lijn, wat een storm van protest bij de Bruggelingen ontlokte. Ook tv-beelden brachten geen uitsluitsel. De beste Brugse mogelijkheid voor de rust was nog voor Vanaken. De Limburger dribbelde zich vrij in het strafschopgebied, maar trapte vervolgens net naast.

Wesley valt sterk in

Tijdens de rust bleef een alweer bleke Refaelov in de kleedkamer voor Wesley en die wissel wierp meteen zijn vruchten af. In een paar minuten tijd zette blauw-zwart de scheve situatie helemaal recht. Eerst kopte Vanaken een hoekschop aan de eerste paal binnen en zes minuten later zorgde Claudemir voor de 2-1. De Braziliaan verlengde een kopbal van de sterk ingevallen Wesley tegen de touwen. De landskampioen leek de match onder controle te hebben en kreeg nog verschillende mooie kansen om uit te lopen. Denswil kopte echter net over, Vormer gleed een bal naast en Wesley zag de volledig vrijstaande Vossen niet staan en trapte zelf op de Truiense doelman. STVV profiteerde optimaal van die Brugse missers, want zes minuten voor affluiten zorgde Gerkens met een kopbal voor 2-2.

Niet langer leider

Club is er door dit gelijkspel niet in geslaagd om de reguliere competitie als leider af te sluiten, want Anderlecht deed zijn job wel en won in eigen huis simpel van Waasland-Beveren. De Bruggelingen beginnen zo met één punt achterstand op de paars-witte rivaal aan de play-offs. In die eindstrijd krijgen zij het gezelschap van KV Oostende, Zulte Waregem, Sporting Charleroi en AA Gent, dat in eigen huis afrekende met KV Mechelen. De clubs krijgen nu drie weken de tijd om zich voor te bereiden op die play-offs. Net als vorig jaar doet blauw-zwart dat in het zuiden van Spanje. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt.

Doelpunten: 37' De Petter (0-1), 52' Vanaken (1-1), 58' Claudemir (2-1), 84' Gerkens (2-2).

Club Brugge: Butelle, Vormer, Engels, Denswil, De Bock, Simons, Claudemir, Vanaken, Rotariu (71' Poulain), Vossen, Refaelov.

Sint-Truiden: Pirard, Dussaut (75' Swers), Djene, Kotysch, Fernandes, Cuevas, Gerkens, De Petter, Peeters (81' De Sart), Ceballos (65' Boli), Janssens.

Gele kaarten: 37' Butelle, 49' Ceballos, 69' Djene.

Scheidsrechter: Laforge.