Club Brugge lijdt zijn zevende competitienederlaag in Genk

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie ging Club Brugge zaterdagavond op bezoek bij Racing Genk. Lange tijd was het onduidelijk of de match wel zou kunnen gespeeld worden, want door de hevige regenval stonden verschillende plassen op het veld. Scheidsrechter Delferière oordeelde echter dat het terrein bespeelbaar was. Bij Club was de basisplaats van van Rhijn een grote verrassing. De Nederlander liep op oefenstage een enkelblessure op en zat voor het eerst in de wedstrijdselectie. Bij Racing Genk nam Boëtius de plaats in van de geblesseerde Trossard. Ex-Clubdoelman Mathew Ryan stond onder de lat en speelde voor het eerst in zijn carrière tégen blauw-zwart.

Tweemaal Samatta

Racing Genk ging het felst van start en werd daar ook vlug voor beloond. Al na vijf minuten kon Samatta vertrekken in de rug van Engels en de Tanzaniaan liet Butelle geen kans. Nog voor het kwartier kreeg de thuisploeg nog twee uitstekende kansen om de score verder uit te diepen, maar zowel Pozuelo als Boëtius konden het niet afmaken. De Bruggelingen kwamen daarna beter in de wedstrijd, maar hadden moeite om Ryan echt te kunnen bedreigen. Op slag van rust leek Samatta de match al in een beslissende plooi te leggen. De Genkse spits kwam opnieuw oog in oog met Butelle en miste weer niet. Nauwelijks een minuut later bracht Izquierdo met een mooie krul de spanning echter opnieuw in de match: 2-1.

Rood voor van Rhijn

Zo spetterend de eerste helft begon, zo spektakelarm was de tweede. Het was dan ook lange tijd wachten op een eerste doelkans na de rust. Preud'homme probeerde het tij wel nog te doen keren door Wesley en Diaby in de strijd te gooien, maar zij kwamen zelden in het stuk voor. In de slotfase moest Diaby zelfs nog geblesseerd het veld verlaten en toen van Rhijn in blessuretijd zijn tweede gele kaart pakte, moest Club de wedstrijd zelfs met negen beëindigen. De beste kansen na de rust waren nog voor de thuisploeg, maar tot tweemaal toe raakte invaller Naranjo niet voorbij Butelle. De bezoekers kregen in deze wedstrijd maar liefst elf hoekschoppen, maar konden daar nauwelijks gevaarlijk op zijn.

Status quo aan top

Blauw-zwart lijdt zo zijn zevende nederlaag van het seizoen, maar in het klassement is er weinig gebeurd, want co-leider Anderlecht verloor en Zulte Waregem bleef steken op een gelijkspel. Club blijft zo samen met paars-wit aan de leiding, de Waregemnaars volgen op zeven punten, KV Oostende op negen. Volgende week sluiten de Bruggelingen de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. Voor de Genkenaars is een plaatsje in play-off 1 nog steeds haalbaar, maar ze hebben hun lot niet meer in eigen handen. Zij gaan volgende week op bezoek bij Westerlo.

Doelpunten: 5' Samatta (1-0), 42' Samatta (2-0), 43' Izquierdo (2-1).

Racing Genk: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Berge, Malinovskyi, Pozuelo, Boëtius (81' Heynen), Samatta (85' Naranjo), Schrijvers (91' Buffel).

Club Brugge: Butelle, van Rhijn, Engels, Denswil, De Bock, Simons (82' Rotariu), Vormer, Vanaken, Refaelov (61' Wesley), Vossen (61' Diaby), Izquierdo.

Gele kaarten: 20' De Bock, 64' van Rhijn, 73' Malinovskyi.

Rode kaart: 92' van Rhijn (2x) geel.

Scheidsrechter: Delferière.