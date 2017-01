Club Brugge leent nieuwe spits half seizoen uit aan KVC Westerlo

De aanvaller tekende eerder deze maand een contract tot 2021 bij Blauw-Zwart. Toen werd aangegeven dat de Zweedse belofteinternational gehaald werd met het oog op volgend seizoen en na de winterstage zou uitgeleend worden. KVC Westerlo kon Strandberg overtuigen zodat de aanvaller het seizoen volmaakt in 't Kuipje.

De Belgische landskampioen bereikte eerder een akkoord met CSKA Moskou en betaalde zo'n 1 miljoen euro voor Carlos Strandberg. De 21-jarige Zweed met roots in Mozambique was sinds 2015 aan de slag bij de Russische topclub, maar werd achtereenvolgens uitgeleend aan FK Oeral en AIK in zijn thuisland. Dit seizoen scoorde hij twee keer in zes competitiewedstrijden voor CSKA en stond hij onder andere in de basis tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen AS Monaco.

(FJA/KP - Foto Belga)