Club Brugge leent jeugdproduct opnieuw uit tot het einde van dit seizoen

Aan de deal is geen aankoopoptie verbonden, zo staat nog te lezen op de Clubwebsite. Het Brugse jeugdproduct gaat er in het Eneco Stadion op zoek naar meer speelgelegenheid. Storm kwam vanuit Lokeren in 2008 bij de jeugdopleiding van Club Brugge terecht. Michel Preud'homme liet hem in 2013 debuteren in het eerste elftal, tegen KV Mechelen. Hij kwam toen een kwartier voor het einde Maxime Lestienne vervangen.

Hij kon zich echter nooit helemaal doorzetten en was als aanvaller met amper twee doelpunten voor Club Brugge ook nooit echt superefficiënt te noemen. Bij Zulte Waregem kreeg hij vorig seizoen opnieuw zijn kans, maar een onverdeeld succes was dat evenmin. Storm keerde dus terug naar Jan Breydel, maar zit ook dit seizoen vaker dan hem lief is op de bank. Club Brugge besliste nu om hem opnieuw een half seizoen uit te lenen.

(FJA)