Club Brugge houdt Anderlecht nog van de titel, maar schiet weinig op met punt

Anderlecht kon zondagnamiddag zijn 34ste landstitel pakken, maar het moest daarvoor wel gaan winnen op het veld van aartsrivaal Anderlecht. Club van zijn kant had dan weer absoluut een overwinning nodig om in de running te blijven voor een tweede titel op rij. Michel Preud'homme veranderde niets aan zijn succesrecept van vorige week in Charleroi. Horvath en Touba bleven dus staan en Simons begon op de bank. Bij Anderlecht zorgde Weiler, die ook niet kon rekenen op de geschorste Trebel, wel voor een verrassing door topschutter Teodorczyk op de bank te zetten ten voordele van Thelin.

Twee vrije trappen, twee goals

Club Brugge begon - gesteund door een enthousiast publiek - bijzonder gretig aan de wedstrijd, maar keek na amper acht minuten wel tegen een achterstand aan. Hanni trapte een vrije trap van net buiten de zestien laag over de grond voorbij Horvath. Voor paars-wit het ideale scenario, want zo kon het weer zijn geliefkoosde spelletje gaan spelen. Anderlecht trok een dubbele muur op en blauw-zwart vond geen gaatje. Tien minuten voor de rust kreeg dan ook de thuisploeg een vrije trap op de rand van het strafschopgebied en opnieuw resulteerde het in een doelpunt. Vormer schilderde de bal mooi voorbij Boeckx.

Horvath stopt penalty

Club begon het felst aan de tweede helft en Rotariu liet al meteen een mooie kans onbenut. Even later trapte Vanaken over. Anderlecht reageerde via tweemaal Hanni, maar eerst trapte de Algerijn naast en vervolgens vond hij de vuisten van Horvath op zijn weg. Net voor halfweg de tweede helft kregen de bezoekers een unieke kans om opnieuw op voorsprong te komen. Engels haalde Acheampong onderuit in de zestien en scheidsrechter Delferière wees terecht naar de stip. Horvath maakte zich echter - toch voor even - onsterfelijk in Brugge door de elfmeter van Tielemans te stoppen.

Nog geen paars-witte titel

Beide ploegen hadden duidelijk veel gegeven in de eerste 75 minuten, waardoor er in het laatste kwartier nog weinig te beleven viel. De beste kans was nog voor Touba, maar het schot van de linksachter ging naast. Anderlecht is nog geen kampioen, maar met een achterstand van vier punten en nog twee wedstrijden te spelen, lijkt een verlenging van de titel alleen nog maar een verre droom voor de Bruggelingen. Als Anderlecht donderdag in Charleroi minstens even goed doet als Club Brugge in Oostende, dan is het kampioen. Blauw-zwart behoudt dan weer zijn voorsprong van vier punten op het derde gerangschikte AA Gent.