Club Brugge behoudt maximum van de punten na moeizame 3-1-zege tegen Eupen

In vergelijking met de wedstrijd op Basaksehir wijzigde Ivan Leko zijn elftal slechts op één positie. Denswil moest plaats ruimen voor Simons. Club Brugge opende zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen met veel balbezit en veldoverwicht, maar het had moeite om echt grote kansen bij elkaar te voetballen. Het eerste wapenfeit kwam er in de vorm van een kopkansje voor Vossen na een goede voorzet van Palacios. Eupen - dat vorige week nog een 0-5-pandoering van Zulte Waregem om de oren kreeg - speelde goed georganiseerd, maar was duidelijk niet naar Jan Breydel gekomen om zich volledig in te graven. Een vrije trap van Luis Carcia kon Horvath niet in verlegenheid brengen. Op het kwartier had Nakamba iets moois in gedachten, maar zijn schot vanop 30 meter was te centraal om Van Crombrugge te kloppen. Hij tipte de bal over zijn doel in hoekschop.

Club Brugge bleef hoog op de helft van Eupen spelen, maar net op dat moment werd het koud gepakt. Ocansey zet een knappe actie op en vond Diagne. Hij twijfelde niet en werkt af over Horvath. Een koude douche voor blauw-zwart, dat niet meteen een reactie in huis had. Het was wachten tot op het halfuur vooraleer Vormer Dennis in het straatje stuurde. Eupen-verdediger Wague beging een onnodige maar duidelijk strafschopovertreding. Vossen bedankte en stuurde van Crombrugge de verkeerde kant uit: 1-1. Eupen was echter niet onder de indruk en bleef de rangen ook na de gelijkmaker goed gesloten houden. Meer zelfs: het kwam via een scherpe counter dicht bij een nieuwe voorsprong. Wague mocht op wandel door de Club-defensie en vond Afif op links. Hij moest eigenlijk scoren, maar een ultieme beenveeg van Horvath hield Club recht. Ook in de herneming van Verdier stond de Brugse doelman pal. Op slag van rust kwamen de bezoekers andermaal dicht bij de 1-2, maar Ocansey kon een knappe voorzet van Verdier net niet in doel werken. Het striemende fluitconcert van het thuispubliek bij het rustsignaal maakte veel duidelijk over het niveau van de eerste helft.

Coach Ivan Leko greep in de pauze in door Touba te vervangen door Limbombe. Aan het spelbeeld veranderde aanvankelijk niet veel. Balbezit voor Club, dat te slordig was om dat uit te buiten. Eupen bleef scherp counteren en versierde ook na rust de betere kansen. Een voorzet van Tirpan kon door Engels nog maar net in corner worden verwerkt. Even later zetten Ocansey - alweer hij - zich goed door op rechts. Hij bediende Diagne, die net niet kon afdrukken. Horvath moest zich enkele minuten later reppen om de doorgebroken Afif voor te zijn. Op het uur begon de thuisploeg toch wat steriele druk te ontwikkelen, maar echt tot grote kansen leed dat niet. Het was wachten op een klasseflits van Dennis - met voorsprong de uitblinker bij blauw-zwart - om de ban te breken. Hij zette een mooie dribbel op en trapte overhoeks - uit schijnbaar onmogelijke positie - bijzonder knap binnen. 2-1, maar Eupen weigerde op de knieën te gaan en bleef ten aanval trekken. Tot echte kansen kwam het echter niet meer. Net voor blessuretijd kreeg Siebe Blondelle nog zijn tweede gele kaart voor een fout op Limbombe. Club profiteerde meteen van de manmeersituatie: op assist van Vanaken schoof de ingevallen Diaby de beslissende 3-1 voorbij Van Crombrugge.