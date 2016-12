Club Brugge behoudt leidersplaats na ruime zege in Eupen

Club Brugge ging in Eupen op zoek naar revanche voor de bekeruitschakeling van enkele weken geleden en daarvoor kon het rekenen op de steun van 1.200 supporters, die hun busreis en tickets terugbetaald kregen door de club. Preud'homme voerde één wijziging door in vergelijking met afgelopen zondag. Denswil keerde terug uit schorsing en nam zijn plaats in de ploeg opnieuw in. Engels verhuisde daardoor naar de bank. Bij KAS Eupen stonden twee nieuwe gezichten in de basis in vergelijking met de 4-0-nederlaag op Anderlecht. Bassey en Taulemesse namen de plaatsen van Hackenberg en Dufour in.

...