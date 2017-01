Bart Verhaeghe spreekt duidelijke taal op nieuwjaarsreceptie van Club Brugge

Naar jaarlijkse gewoonte werd de avond aan elkaar gepraat door VTM-gezicht Stef Wauters. Spelers of trainers waren niet aanwezig, want zij zijn momenteel nog op winterstage in Sotogrande. Ook voorzitter Bart Verhaeghe bevond zich donderdagmorgen nog in het zuiden van Spanje, waar hij een blitzbezoek bracht, maar was 's avonds toch gewoon present op de nieuwjaarsreceptie. De avond begon traditiegetrouw met een filmpje van alle hoogtepunten van het jaar ...