Stuurt AS Monaco vier spelers naar Cercle Brugge?

Irvin Cardona is een spits van 19 jaar die in februari zijn opwachting maakte in het eerste elftal. Hij mocht toen invallen tegen FC Metz. Loïc Badiashile is een doelman van 19 jaar. Hij debuteerde in juli 2016 in de voorronde van de Champions League tegen Fenerbache. Tristan Muyumba, een middenvelder van 19 jaar, speelde in april in de halve finale van de Franse beker tegen PSG en Jonathan Mexique is een spits van 22 jaar. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Red Star Paris.