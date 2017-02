Oordeel zelf: is dit een geldig doelpunt en is dit buitenspel?

De fanclubs van Lommel plaatsten deze week een zoekertje: "Gezocht! Een eerlijke scheids voor de matchen van Lommel!" Daarnaast schreven ze een open brief aan scheidsrechterbaas Verbist om het wangedrag van de scheidsrechter aan te kaarten. Tegen Cercle was ref Hambrouck kop van Jut en dat om twee fases.

Eerst pakte Paul Nardi een kopbal net voor of net na de lijn. Volgens heel Lommel ná de lijn en dus een geldig doelpunt, volgens de ref was de bal niet volledig over de lijn. Wat denkt U?

Over naar het slot waar invaller Mboyo - alweer - scoorde. Deze keer uit flagrant buitenspel volgens Lommel. Maar is dat wel zo?

(OVG)