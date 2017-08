Lijdensweg blijft duren voor ex-Cercle Brugge speler Renato Neto

AA Gent heeft naar buiten gebracht dat haar Braziliaanse middenvelder Renato Neto, die in het verleden voor Cercle Brugge uitkwam, dinsdag opnieuw geopereerd is aan de knie. Voor Neto is het zijn derde operatie in amper twee jaar tijd. Zijn inactiviteit wordt geschat op zo'n zes tot acht maanden.