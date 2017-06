François Vitali wordt de nieuwe technisch directeur van Cercle Brugge

Cercle Brugge was al langer op zoek naar een nieuwe technisch directeur als opvolger van Eric Deleu. Groen-zwart en AS Monaco hadden daarvoor hun oog laten vallen op François Vitali. De Fransman stond al een tijdje in contact met Cercle, maar zijn werkgever Rijsel deed aanvankelijk nog moeilijk. Uiteindelijk zijn alle partijen nu toch tot een akkoord gekomen. Vitali was eerder ook al technisch directeur bij Moeskroen, toen die club nog samenwerkte met Rijsel. Naast de voorstelling van Vitali zal er op dinsdag 6 juni ook toelichting gegeven worden bij het sportief project van de Vereniging.