Cercle Brugge wint openingsmatch op Westerlo met 1-2

Twintig nieuwe spelers zijn er bij Cercle Brugge. Aan trainer José Riga was het een keuze om uit de ruime kern een basisploeg en zes Belgen op het wedstrijdblad te krijgen. Buyl moest wegens ziekte aan de kant blijven, in zijn plaats kwam een toch wel zeer verdienstelijke Cardona. Bij Westerlo begon Dewaele, ex-Cercle, op de bank.

In het openingskwartier vielen langs weerskanten al enkele doelpogingen. Naessens, met een kopbal net over, was misschien het dichtst bij de openingstreffer. Aan de overzijde zag Crysan van Cercle doelman Van Langendonck te ver uit zijn doel staan, de poging van de Braziliaan ging maar net naast. Na een misschien wat aarzelend begin begon Cercle meer en beter te voetballen. Westerlo zocht het via de omschakeling. Na balverlies bij de bezoekers kon Naessens overhoeks voorbij Nardi trappen: 1-0. Cercle reageerde meteen met ondermeer een trap van Bruno op deklat.

Wissel na de rust

In de tweede helft bleef Tormin bij Cercle in de kleedkamer. Mercier kwam in zijn plaats en dat bleek een goede zet. Hij kreeg meteen een eerste doelpoging, nadien was het de beurt aan Cardona en Bruno. Cercle bleef doordrukken, al was het zoeken naar de juiste opening bij een goed georganiseerd Westerlo. Even voorbij het uur kwam de verdiende gelijkmaker er dan toch. Na mooi voorbereidend werk van Crysan legde hij op zijn beurt af tot bij Mercier die onhoudbaar in doel trapte. Meteen een teken voor groen-zwart om op zoek te gaan naar winst en dat lukte even later ook, opnieuw via Mercier.

De thuisploeg werd nadien nog tot tien herleid na rood voor Allessandro nadat hij de enkels van Crysan viseerde. Nardi klemde nog een vrije trap van Vangeel en zo bleef het bij 1-2. De eerste driepunter voor Cercle is meteen een feit. De vereniging ontmoet vrijdag in het Jan Breydelstadion Union, met wellicht topschutter De Belder. Want als alles goed verloopt, zou de spits van Lierse de komende dagen zijn intrede doen.

(ACR)