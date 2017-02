Cercle Brugge verslaat de buren van Club in deze opmerkelijke statistiek

Vorig weekend debuteerden Christophe Vincent en Ilombe Mboyo in het shirt van Cercle Brugge. Zij waren respectievelijk nummer 28 en 29 die dit seizoen in actie kwamen voor groen-zwart in een officiële match. De buren van Club komen zelfs niet in de buurt...