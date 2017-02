Cercle Brugge verliest cruciale match tegen Union

Groen-zwart moet in de twee resterende wedstrijden, thuis tegen OH Leuven en uit bij Tubize, nu proberen om zoveel mogelijk punten te sprokkelen om in de Play down de afstand met rode lantaarn Lommel zo groot mogelijk te houden. Trainer José Riga was na afloop enorm ontgoocheld. Ook hij zag van zijn ploeg te weinig kansen, geen voetballend vermogen, te trage opbouw en bij momenten slap verdedigen. De Luikenaar eist van zijn spelers volgende zaterdag tegen OHL alvast een antwoord.

