Cercle Brugge start zondag in een zeer ambitieus seizoen

Cercle Brugge finaliseerde op 5 mei de overname door AS Monaco en werd het huwelijk met de Franse kampioen bezegeld. Twaalf weken en een dag later is het duidelijk: Cercle is in de Proximus League of 1B een professionele ploeg met slechts een ambitie. Namelijk de promotie naar 1A.