Cercle Brugge bereikt akkoord met Ilombe Mboyo

Cercle Brugge haalde Ilombe 'Petit Pele' Mboyo uit de Zwitserse vergeetput. Hij wilde bij FC Sion zijn carrière opnieuw lanceren, maar in anderhalf seizoen zou hij niet één keer in actie komen in de Zwitserse Super League. Nu hoopt het woelwater zijn voetballoopbaan nieuw leven in te blazen in het Jan Breydelstadion, waar hij zijn eerste en laatste doelpunt scoorde op het hoogste niveau.