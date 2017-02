AS Monaco heeft bod gedaan om Cercle Brugge over te kopen

De raad van bestuur van Cercle Brugge heeft eind vorig jaar de algemene vergadering van aandeelhouders de steun gevraagd en gekregen om op zoek te gaan naar bijkomend extern kapitaal. Het kader dat toen werd voorgesteld was dat enerzijds Cercle haar eigen cultuur diende te kunnen behouden, en dat anderzijds een betrouwbare en stabiele partner diende te worden gezocht die de ambitie moest tonen om Cercle terug naar 1A te loodsen en die daartoe over de nodige financiële en sportieve slagkracht moest beschikken.

Eigenheid behouden

Die partner is nu gevonden in AS Monaco. De huidige leider in de Franse eerste klasse verkeerde niet zo lang geleden in dezelfde situatie als Cercle. Door zware investeringen in structuur, scouting en spelers kwamen ze weg van de laatste plaats in de Franse tweede klasse en dwongen ze achtereenvolgens promotie en Champion's League voetbal af. De goede contacten met AS Monaco, die er al lang zijn, werden door Cercle nog versterkt en resulteerden in eerste instantie in een sportief engagement, met het aanbrengen van enkele basisspelers in de winterstop. Er kwam nu ook een bindend bod tot het nemen van een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van Cercle, met diverse garanties voor groen-zwart.

De raad van bestuur van de cvba legde dit voorstel woensdagavond op een informele vergadering voor aan de algemene vergadering van cvba-aandeelhouders en vzw-leden, zodat de onderhandelingen met AS Monaco verder kunnen worden gezet, om de deal in de komende weken af te ronden. In het bod werden voldoende garanties ingebouwd die de eigenheid van Cercle moeten garanderen, met onder andere verdere professionalisering van de eigen jeugdwerking en aandacht voor de sociale bewogenheid.

Behoud verzekeren

Anderzijds werden sportieve en financiële garanties geboden om zo snel mogelijk een promotie naar 1A te helpen realiseren. "Belangrijke voorwaarde nu is dat Cercle zich zo snel mogelijk verzekert van een verlengd verblijf in het professionele voetbal. We roepen daarom de supporters op om ons team zaterdag naar de overwinning te stuwen tegen OH Leuven", klinkt het bij Cercle Brugge.

(ACR - Foto Belga)