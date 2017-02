Cercle Brugge wint laatste wedstrijd in de reguliere competitie

Cercle Brugge moest voor de verplaatsing naar Tubeke opnieuw een pak spelers missen. Van Damme, Vanbelle, Lambot, Galvez-Lopez, Fabris, De Schryver, Deldick, Bertaccini en Tafsir zijn nog steeds om de een of de andere reden niet wedstrijdfit. Naudts kreeg voorin de voorkeur op Kis en Khchab moest zijn stek niet afgeven aan de terugkerende Coussement. De West-Vlaming nam net als supersub Mboyo plaats op de bank.

Goede start

Het begon meteen goed voor groen-zwart in het Stade Leburton toen Diarra een hoekschop in de verste hoek in doel kon koppen. De thuisploeg werd na vijf minuten op achtervolgen aangewezen. Garlito kwam op het kwartier dicht bij de gelijkmaker, maar zijn geplaatste bal ging naast doelman Nardi en het doel. Het bleef warm voor de goal van Cercle. Dit keer via Zenke. Cercle kreeg twee vrije trappen maar kon daar weinig mee aanvangen. Tubize deed dat wel. Iets voorbij het halfuur kon Nardi een vrije schop weg boksen. In de herneming bereikte Zenke zijn teamgenoot Diallo die kon binnenkoppen. 1-1 aan de rust.

Gelijkspel blijkt voldoende

Bij de thuisploeg wisten ze dat Union met 2-0 in het verlies stond en dat ze met een gelijkspel genoeg hadden voor een plaats bij de eerste vier. Ze leken dan ook weinig risico's te nemen. Het was na de rust dan ook lang wachten op een uitgespeelde kans. Zenke scoorde wel voor Tubize, maar zag zijn goal wegens buitenspel niet doorgaan. Ook Lee was dicht bij de 2-1. Het verdict viel echter aan de overzijde. Diallo, die van Cercle, één van de betere op het veld, zette samen met de ingevallen Mboyo een mooie actie op en Yagan had de bal maar binnen te tikken. Zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

Vakantie in het verschiet

Naudts gaf op aangeven van opnieuw Mboyo de winst nog meer glans door in de toegevoegde tijd via de paal voor 1-3 te zorgen en uiteindelijk een derde plaats in de tweede periode. Door het verlies van Lommel telt groen-zwart 15 punten meer dan de Limbugers. Die voorsprong wordt tijdens de komende play-downs gehalveerd. In deze nacompetitie zijn Tubize, OH Leuven en Lommel United de tegenstanders van Cercle dat nu een week met vakantie gaat.

(ACR)