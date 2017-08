Cercle Brugge versterkt zich met topschutter Dylan De Belder

Dylan De Belder (25) werd vorig seizoen bij Lierse en in de Proximus League topschutter met 21 doelpunten. Daarvoor was de spits, geboren in Mons, waar hij ook een groot deel van zijn jeugdopleiding had, actief bij Lommel United, Waasland- Beveren en Bergen. Bij Lommel was hij als een geleende speler ook goed bij schot en scoorde hij 18 keer in 26 matchen. Dat was voldoende voor Lierse om hem vorig seizoen binnen te halen. Daar maakte hij vorige maand, ondanks zijn nog lopende contract, echter bekend dat hij daar niet langer wilde voetballen en op een transfer aanstuurde. Lierse legde meteen een prijs van 500.000 euro vast. Enkele clubs uit 1A, zoals Antwerp, leken geïnteresseerd in de aanvaller.

Hij koos voor groen-zwart en is de 21ste nieuwe speler bij de vereniging. Met deze transfer lijkt Cercle Brugge een nog grotere titelkandidaat. Sportief directeur François Vitali. "We zijn uiteraard zeer tevreden dat we Dylan De Belder hebben binnengehaald, een aanvaller die de voorbije twee seizoenen sterk presteerde en zijn ervaring ten dienste zal stellen van de ploeg. We zijn blij dat hij zich verder bij Cercle zal kunnen ontwikkelen."

Opvallend is dat De Belder drie jaar geleden met de beloften van Cercle meetrainde om zijn conditie te onderhouden. Luttele maanden later tekende hij voor Waasland-Beveren.

(ACR)