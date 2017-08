Cedomir Janevski keert terug naar eigen land en wordt coach bij Vardar Skopje

Janevski was tussen 1982 en 1989 als speler al aan de slag bij Vardar Skopje, vooraleer in België bij Club Brugge (1989-1991), Charleroi (1991-1995) en Lokeren (1996-1997) zijn carrière verder te zetten. Nadien werd hij coach bij onder meer Club Brugge (2007), Rode Ster Belgrado (2008-2009), Bergen (2013-2014), Moeskroen (2015-2016) en Waasland-Beveren (2016-2017). Tussen augustus 2012 en september 2013 was hij ook een jaar bondscoach van Macedonië.

Vardar Skopje pakte vorig seizoen zijn tiende landstitel in Macedonië. Donderdagavond speelt het team in eigen huis haar heenwedstrijd in de play-offronde van de Europa League tegen het Turkse Fenerbahçe. De thuishaven van Vardar Skopje is de Philip II Arena, vorige week nog de plaats waar Real Madrid en Manchester United de UEFA Super Cup afwerkten.