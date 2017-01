Bondsparket in beroep tegen voorwaardelijke schorsing voor Hein Vanhaezebrouck

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de KBVB om Gentcoach Hein Vanhaezebrouck een week voorwaardelijke schorsing en 400 euro effectieve boete op te leggen.

AA Gent leed op 22 december 2016 tegen Anderlecht (speeldag 20) zijn eerste thuisnederlaag (2-3) in de competitie. Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo's. Iets na het halfuur duwde hij Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. De Nigeriaanse middenvelder tikte het leer te ver van de voet, waardoor Anderlechtverdediger Bram Nuytinck hem de bal kon afnemen. Esiti moest de tackle ontwijken en landde deels op de voet van Nuytinck. Lambrechts stond goed gepositioneerd en trok tot grote ergernis van de Gentenaars een rode kaart. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Vanhaezebrouck moest op aangeven van de vierde official vlak voor het einde van de partij plaatsnemen in de tribunes.

Niet-conform samengesteld

Het Bondsparket vroeg een week schorsing en 400 euro boete, de Geschillencommissie maakte de schorsing voorwaardelijk. Het Bondsparket gaat in beroep, omdat het vermoedt dat de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van afgelopen dinsdag niet conform het reglement was samengesteld. "Het Bondsparket kan zich bovendien niet vinden in een straf met uitstel", klinkt het. Vrijdagmiddag wordt het dossier behandeld door de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal.

