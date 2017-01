Belangrijke zege voor Vlamertinge

Ook in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar ontgoochelden de roodwitten niet door gelijk te spelen op Dikkelvenne. Volgende week wacht een moeilijke verplaatsing naar de Brabantse middenmotor Wolvertem Merchtem.

Reeds in de achtste minuut kwam Vlamertinge op voorsprong toen Deman kon scoren. Hij zette een solo op, zette zo 5 man in de wind en scoorde de openingstreffer. Kimpe testte in de 19de minuut vanop rechts even de Zeelse doelman vanop 16 meter die de bal plukte. Op hoekschop van Pecqueux krijgt Decru de kans om het tweede doelpunt te scoren, maar zijn kopstoot wordt gepakt door de bezoekende doelman. Net voor rust ziet Decru een tweede kopbal in de armen van de doelman verdwijnen.

In de 55ste minuut kon Kimpe na hoekschop van Cappoen de geruststellende tweede treffer scoren. De wedstrijd valt dan wat stil tot in de 73te minuut, een te korte terugspeelbal van Decru. De Zeelse aanvaller besluit naast en mist zo de aansluitingstreffer. De twee doelpuntemakers Kimpe en Deman kregen in de slotfase van de wedstrijd beiden een applausvervanging.

(MD)