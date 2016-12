Alle West-Vlaamse eersteklassers maandag aan de bak op kerstspeeldag

Maandag staan er in totaal zes partijen op de kalender. Om 14.30 uur ontvangt KV Oostende Eupen, krijgt Zulte Waregem KV Mechelen over de vloer en is er de wedstrijd tussen Westerlo en KV Kortrijk. Vooral van de partij tussen Essevee en Malinwa wordt er het een en ander verwacht. De jongens van Francky Dury doen het al een heel seizoen uitstekend, moesten wel hun leidersplaats aan Club Brugge afstaan, maar blijven wel steeds goed voetbal op de mat brengen. De Mechelaars van hun kant pakten twaalf op twaalf en wipten daardoor naar de vijfde plaats in de stand.

Maandag om 20.30 uur is leider Club Brugge gastheer voor het krasselende Moeskroen. Blauw-Zwart vond de voorbije speeldagen met de ogen dicht de weg naar de netten, verwacht wordt dan ook dat Club geen kind zal hebben aan de Henegouwers.

