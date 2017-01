Abdallah Bouchaala (SC Dikkelvenne) volgend jaar bij OMS Ingelmunster

SC Dikkelvenne is ook de ex-ploeg van OMSI-trainer Lieven Gevaert. Vorig jaar werkten ze samen, Gevaert kent dus goed de 28-jarige spelmaker die tot nu in Oost-Vlaanderen speelde.

Hij speelde dit seizoen al 14 matchen waarin hij twee keer scoorde.

Wat de eigen spelers betreft, blijft het voorlopig stil bij de Brigands. "De gesprekken zijn pas afgelopen woensdag gestart. De kern is dit seizoen redelijk groot en niemand moet eigenlijk echt weg", klinkt het bij OMS. "We bekijken nu de situatie van de eigen spelers, maar kijken intussen wel uit of er zich nog andere opportuniteiten aandienen."

(WVS)