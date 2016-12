AA Gent weigert strafvoorstel voor Hein Vanhaezebrouck

AA Gent leed tegen RSC Anderlecht zijn eerste thuisnederlaag (2-3). Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo's. Iets na het halfuur duwde hij Anderson Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Hein Vanhaezebrouck werd na de bewuste fase een eerste keer gewaarschuwd, maar moest vlak voor het einde van de partij dan toch plaatsnemen in de tribunes. 'HVH' bleef ondanks een aanmaning van de vierde official protesteren.

Het Bondsparket oordeelde dat Esiti met zijn uitsluiting in de 36e minuut zwaar genoeg gestraft was, maar wilde de coach van AA Gent wel een week schorsen. Daardoor zou Vanhaezebrouck de thuismatch tegen Charleroi (20 januari) en de verplaatsing naar Lokeren (25 januari) vanuit de tribunes moeten volgen. Club en trainer zullen echter op dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen met het oog op strafvermindering.

(Belga)