VIDEO Ann-Sophie Duyck strijdt mee tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Zwemmer Pieter Timmers, ex-judoka Ann Simons, wielrenster Ann-Sophie Duyck en taekwandoka Jaouad Achab steunen nu een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

De vier topsporters bundelen hun krachten in een campagnefilmpje voor VOICE, een Europees samenwerkingsproject tussen acht universiteiten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoekt en in een later stadium aanbevelingen zal formuleren die sport veiliger moeten maken. In België maken de Universiteit Antwerpen en Thomas More deel uit van dit project, onder leiding van criminologe Tine Vertommen.

"Hoewel de jongste maanden in de ons omringende landen verschillende zaken van seksueel misbruik in de sport de media beheersten, blijft het in België oorverdovend stil", zegt Vertommen. "Blijkbaar is het taboe in ons land groot, want er is geen enkele reden om aan te nemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport hier minder voorkomt dan in andere landen. Ik heb de voorbije maanden enkele sterke getuigenissen verzameld van Vlaamse sporters die het meemaakten, en hun aangrijpende relaas spreekt boekdelen".

In campagnefilmpjes roepen Timmers, Simons, Duyck en Achab sporters - van amateurs tot toppers - op om hun grens aan te geven en seksueel grensoverschrijdend gedrag nooit te tolereren. "Sommige sporters hebben misschien de indruk dat het erbij hoort, bijvoorbeeld bij sporten waar tegenstanders of trainers sowieso veel lichamelijk contact maken", zegt ex-judoka Ann Simons. "Maar het hoort er echt nooit bij".

Wie zijn/haar verhaal wil delen met VOICE, kan via de website http://voicesfortruthanddignity.eu/be de contactinformatie van de onderzoeker vinden.

(BELGA)