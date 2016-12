Top100 West-Vlaamse sporters: van Nicky Degrendele (60) tot Jasper Lefevere (51)

Sportliefhebbers zijn in 2016 serieus in de watten gelegd! Club Brugge kampioen, het EK, olympische helden... Stof genoeg om de 100 beste West-Vlaamse sporters in een lijstje te gieten. Geniet tien dagen mee van deze wervelende countdown naar de absolute nummer 1 van het sportieve topjaar 2016!