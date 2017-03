Oudenburg reikt tweejaarlijkse sporttrofeeën uit

In de categorie sportclub ging de trofee naar BBC Peugeot Oostende-Oudenburg. De club werd in 2016 met de U14 kampioen, de senioren promoveerden van vierde naar derde provinciale en vorig jaar kende de basketclub een grote aangroei.

Beloftevolle jongere werd Yannia Sabbe (16), een baskettalent uit Westkerke. Ze speelt bij KB Oostende. Met haar team, U16, veroverde ze de Beker Van West-Vlaanderen en de Beker van Vlaanderen. Yannia mocht ook al proeven van eerste nationale.

De trofee voor sportverdienste was Omer en Rosa Sioen-Rosseel voor hun jarenlange inzet voor het voetbal en de voor de club van hun hart, White Star Oudenburg.

Loopster en wielrenner

Sportvrouw 2017 werd Sophie Tavernier (36), die pas in 2010 via Start to Run begon te lopen en intussen al een mooi palmares kan voorleggen met onder meer eerste dame in het algemene klassement van het Oostends Loopcriterium.

Wielrenner Lorenzo Blomme (22), die sedert kort in Koekelare woont, maar in Oudenburg opgegroeid is, mocht de trofee van sportman in ontvangst nemen. Hij behaalde de twee voorbije jaren heel wat top tien en top vijf plaatsen, werd in Oudenburg, Lede, Beernem en Lede winnaar en is ook succesvol actief op de piste.

(LIN)