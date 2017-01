Rolstoeltennis Nationaal Criterium T.C. Rumbeke

De voorrondewedstrijden gingen van start om 11 uur en de finales waren voorzien om 15 uur gevolgd door de prijsuitreiking.

Het is de eerste keer dat T.C. Rumbeke een rolstoeltennistornooi organiseert en het is bovendien het enigste in West-Vlaanderen deze winter. Zeven rolstoeltennissers leverden strijd in twee reeksen .Sofie Cox won de finale in de B reeks van Benoit Delmot met tweemaal 6/2 . Ivan Kindt uit Oostrozebeke won de finale in de A reeks met tweemaal 6/1 .

TC Rumbeke vzw en TC Onledemolen gaan zich vanaf heden toeleggen op de G-sport in het algemeen en de slagsporten (tennis, tafeltennis en badminton) in het bijzonder.

In de loop van het voorjaar wordt er een G-sport plan opgesteld.

(AVWR)