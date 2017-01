Drummen in Oostende vanavond: BCO en KVO spelen op hetzelfde moment thuis

Vanaf 19.30 uur wordt het wellicht druk in Mariakerke bij Oostende. Basketclub BC Oostende en voetbalclub KV Oostende spelen op hetzelfde moment een belangrijke thuismatch. BC Oostende speelt Europees tegen Mega Leks uit Servië. Een belangrijke match voor BCO, want de Oostendenaars moeten winnen om Europees in de running te blijven. Tevens is het een weerzien met boegbeeld Veselin Petrovic, die nu assistent-coach bij Mega Leks is.

KV Oostende speelt op hetzelfde moment tegen Racing Genk de heenmatch van de halve finales van de Beker van België. KVO neemt het best een voorbeeld aan BCO dat zich zondag wist te plaatsen voor de bekerfinale.

(OVG)