Christmas Fun Run in De Haan lokt meer dan 1.000 kerstmannen

Voorwaarde om deel te nemen aan de negende Christmas Fun Run, op een totaal nieuw parcours in het centrum van De Haan, was het dragen van een driedelig, al dan niet verlicht kerstmanpak. Meer dan 150 kinderen namen deel aan de kidsrun, onder luid applaus van familie en vrienden. Om 20 uur werden de honderden enthousiaste deelnemers aan de 5 km en de 7, 5km het prachtig versierde en verlichte park ingestuurd. Het goede doel was dit jaar Het Huis aan Zee, het opvangtehuis voor kinderen van MPI De Vloedlijn, 365 dagen per jaar.

De echte competitielopers waren niet present, maar heel wat toeristen en recreanten uit alle hoeken van Vlaanderen, uiteraard vooral van de kust, waren wel op de afspraak. De laatste liepen binnen na anderhalf uur. Op de 5km ging de zege naar toerist Renzo Vanhoorelbeke. Hij won in 17'55", een half minuutje sneller dan Rory Quartier uit Nieuwpoort. De derde plaats ging naar de Belgische Zwitser, Nils Theunynck, kleinzoon van een opa uit De Haan. Bij de dames won de jonge Brugse atlete (OB) en veldloopster, Amber Ryckier. Ze liep de 5 km in 19'59", een dikke halve minuut sneller dan haar even jonge concurrente, Lise Mussely uit Assenede. Derde werd Damienne Blomme uit Zuienkerke.

Op de 7,5km werd er voor de zege gestreden tot op de streep. De 17-jarige Jasper Vitse uit Bredene won in de spurt voor triatleet Nick De Wannemaeker (Bredene) en veteraan Dieter Dereeper (ex-voetballer) uit Stalhille. Bij de dames won Lore Haeve uit Oostende. Lore, die GON-leerkracht is in MPI De Vloedlijn, won voor twee dames uit De Haan, Sabrina Samaey en Bettina Reinhardt Alle deelnemers kregen hun kerstpak cadeau en een ferme jenever!

(FRO)