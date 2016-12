U19 van Basket@Sea Oostende schrijven internationaal X-mas Tournament op hun naam.

Het talrijk opgekomen publiek kreeg een portie hoogstaand basketbal voorgeschoteld.

Bij de MU19-coca-cola-invitational-cup kende Basket@Sea Oostende geen genade met Limburg United in de finale. Van meet af aan grepen de West-Vlamingen hun tegenstander bij de keel. Bij de rust stond het al 60-35. Na de rust maakten de jongens van coach Rotsaert de klus eenvoudig af. Het werd 100-71.

Bij de meisjes U19 was het nationale team van Nederland de beste. In de finale versloeg het BV Katwijk met 54-63.

DBC Waregem eindigde knap derde door het Zwitserse Helios Vetroz te verslaan met 40-59. Limburg United versloeg in de finale bij de jongens U17 de Waalse selectie met 63-52. Bij de meisjes U17 was de VBL selectie de betere van het Russische BS Gloria Moscou. Met maar liefst vier West-Vlaamse meisjes (zie foto) in hun rangen werd het 53-42. Israël Basket won eenvoudig met 87-25 van Limburg United bij de U14 jongens. Bij de meisjes verloor DBC Waregem met het kleinste verschil van BBC Deinze Nazareth. Het werd 62-61. K-BT Kortrijk trok bij de U12 dan weer wel aan het langste eind. Tegen Cuva Houthalen werd het 21-26.

(EL)