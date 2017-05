Trofee voor EK basketbal 2017 (even) in Oostende

De trofee voor het land dat in september in Istanbul Europees kampioen wordt, is bij de eerste halve finale in Oostende te gast.

Je kan woensdagavond niet naast het speciale decor kijken tussen het arenasecretariaat en de spelersgang. Eurobasket 2017 is er in de juiste kleuren aanwezig. 'One trophy. Endless glory' (één trofee, eindeloze glorie) is de slagzin van de Tour Trophy. Vanaf 19 uur is dit de tentoonstellingshoek van de Nikolai Semashko Trophy, de beker die aan de winnaar van het Europees kampioenschap in september in Istanbul uitgereikt wordt. De beker ontleent zijn naam aan een gewezen voorzitter van FIBA Europe.

"Alle supporters kunnen voor aanvang van de wedstrijd de beker en de speciale EK-bal aanraken en erbij een foto laten nemen", vertelt Marijke Schepelinck, coördinator van BC Telenet Oostende. FIBA roept op om die foto's via sociale media te delen. Ook Sam Dunk, de schattige mascotte van het Europees kampioenschap, is woensdagavond in de Versluys Dôme van de partij. Ongetwijfeld maakt ze ook kennis met L-Vis, de haai-mascotte van BCO.

De trofee (35 cm diameter en 26,5 cm hoogte) maakt een tournee doorheen de 24 landen die zich voor het EK gekwalificeerd hebben. Begin april begon de rondreis in Riga (Letland), waar de Belgen in 2015 hun eerste ronde van het EK afwerkten. Een goede week geleden maakte de cup een halte in London. Binnenkort staan nog onder meer Valencia, de thuishaven van Sam Van Rossom en Zadar, de woonplaats van Dario Gjergja, op het programma van deze beker. De tournee eindigt via onder meer Moskou, Belgrado, Tel Aviv en Athene eind augustus in Istanbul.

