Tom Van de Keere krijgt huldiging na wedstrijd Holstra-Oostkamp

De spots schenen zaterdag op Tom Van de Keere, de Blankenbergenaar die 16 seizoenen voor Wevelgem speelde in eerste, tweede en derde nationale. De Wevelgemse kapitein werd overladen met geschenken, onder andere van zijn kinderen, het clubbestuur, zijn ploegmaats en de 'youngsters' van de eerste ploeg.

Tom richtte zich in zijn dankwoord onder andere tot zijn echtgenote en bedankte haar vooral voor de steun in de voorbije drie moeilijke seizoenen. In een met ongeveer 250 toeschouwers gevulde 'Schelp' verloor Holstra de derby waarin Tom 9 punten scoorde met 65-73.

(FV)