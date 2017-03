Assistent Hannes Hendryckx nam ondertussen de rol van trainer over. Het bestuur vond deze week een oplossing in de figuur van coach Tom Roels die vorige week opstapte bij de herenploeg van BT Holstra Wevelgem. Roels krijgt meteen de moeilijke taak om de ploeg, ondertussen allerlaatste in de reeks, in Top Division te houden.

(BV)