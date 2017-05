Stijn Stevens keert volgend seizoen terug naar Leuven Bears

Stijn Stevens is een jeugdproduct van Melco Ieper, maar maakte in 2013 de overstap naar Leuven Bears. Vooral in zijn derde seizoen bij de eersteklasser verzamelde de Ieperling regelmatig speelminuten. In het seizoen 2015-2016 groeide hij er bijna uit tot een vaste waarde, tot een blessure roet in het eten strooide. Dit seizoen was Stevens met een dubbele licentie aan de slag bij Gent Hawks, waarmee hij onlangs nog de titel pakte in Top Division 1. "Het is eerst en vooral de bedoeling om hier het nodige ritme op te doen en ik wil ook uitgroeien tot een leider", vertelde hij daar in december nog over in Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge. Volgend seizoen krijgt Stevens dus een nieuwe kans om zich te tonen op het hoogste niveau.