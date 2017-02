Sportpetje af voor : Alexander Schepens die Melco Ieper in slotseconden naar derbyzege schiet

Iedere week gaat de sportredactie op zoek naar een sporter die de nationale pers niet haalde, maar niettemin verdient om eens in de kijker te staan. Dit keer viel ons oog op Alexander Schepens die in de derby Melco Ieper - BM Waregem in de slotseconde vanop de vrijworplijn zijn ploeg Melco de zege bezorgde.