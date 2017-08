Sam Van Rossom en Maxime De Zeeuw voegen zich zondag bij de groep

Van Rossom kreeg na een doktersbezoek groen licht om zijn comeback bij de selectie te maken. Na een knieoperatie heeft hij een revalidatie van ruim twee maanden achter de terug. De Zeeuw werd onlangs papa en kreeg daarvoor vrijaf. Kevin Tumba (arm) en Retin Obasohan (knie) moeten vrijdag nieuwe onderzoeken ondergaan bij een specialist.

In hun EK-voorbereiding boekten de Belgian Lions woensdag in Tenerife een knappe overwinning tegen Spanje, goed voor olympisch brons in Rio de Janeiro. Op 23 augustus spelen beide landen opnieuw tegen elkaar in Vorst. Enkele dagen eerder nemen de Belgen nog deel aan een vierlandentoernooi in het Franse Toulouse (18-20 augustus). Italië en Montenegro zijn er de opponenten naast het gastland.