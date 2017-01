Ruim zestig supporters moedigen BC Oostende vanavond aan in Tenerife

Zo'n 40 supporters vlogen zaterdagochtend vanuit de luchthaven van Oostende met een TUIfly-toestel vol andere toeristen naar Tenerife. Ze combineren de Champions League-match van BC Telenet Oostende tegen Iberostar Tenerife van woensdagavond in het noorden van het eiland met enkele zonnedagen in het zuiden van Tenerife. Ze verblijven all...