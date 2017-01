Ringo Decaestecker wordt zo de opvolger van Johan Noppe, die na dit seizoen afscheid neemt. Melco B is in de running voor promotie naar 2de landelijke. In afwachting zal Ringo voor de rest van dit seizoen de verantwoordelijkheid voor Melco A op zich nemen, om samen met assistent Fabrice de playoffambities van Melco waar te maken.