Oostende wint ook tweede halve finale tegen Charleroi

De titelverdedigers, die twee dagen eerder de eerste halve finale met 80-70 wonnen, konden nog geen beroep doen op Jean Salumu (lage rugpijn).

Jean-Marc Mwema was in deze klassieker de absolute uitblinker. In 31 minuten scoorde hij 17 punten (7 op 10 tweepunters, 0 op 3 bommen en 3 op 3 vrijworpen), 7 rebounds en 3 assists. Ook Rasko Katic (7 op 8 tweepunters en 5 op 6 vrijworpen) was één van de opvallende Oostendenaars. In 21 minuten was de Servische bonk goed voor 19 punten en 2 rebounds.

Oostende leidde na het eerste kwart al met 21-25 en had aan de rust via 25-35 en 30-40 een 36-43-voorsprong. Aan het halfuur was dat verschil na een defensief derde kwart met nog één puntje uitgebreid naar 46-54. Charleroi naderde nog tot 71-74 maar Oostende haalde het uiteindelijk met 74-78.

Zondagavond volgt in de Versluys|Dôme in Oostende de derde halve finale. Als Oostende opnieuw wint, is het finalist. De andere finalist wordt Brussels of Antwerp Giants. (PR/Foto Belga)